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超崩潰交換禮物！ 耶誕趴抽到過期泡麵

梁姓社工抽到過期泡麵。（記者張軒哲翻攝）

2017-01-10  13:46

〔記者張軒哲／台中報導〕你收到過最難忘的耶誕禮物是什麼？台中某社福基金會上月舉辦耶誕禮物交換趴，50多名員工各準備一樣百元以上禮物交換抽獎，一名梁姓社工竟抽到一袋過期泡麵。昨夜女兒發現泡麵過期了，讓他又氣又好笑，今日在臉書PO文，引起熱烈討論，居然有社工說她抽過通馬桶的吸盤，真是超崩潰。

該基金會每年耶誕前都會舉行交換禮物趴，順便讓台中市各區員工聚會，增進情誼。40歲梁姓資深社工說，有規定禮物要超過百元，但都有包裝好，沒有公開，也不會知道是誰準備的，自己上個月準備濾掛式咖啡去交換，最後抽到兩袋包裝的泡麵，有一袋已經吃完，昨夜讀國小的女兒肚子餓，打算泡麵當消夜，竟告知：「爸爸，泡麵過期了耶」。

梁姓社工說，耶誕趴是12月22日舉行，泡麵在2016年12月16日就到期了，真是傻眼。有網友笑說，過期的泡麵防腐劑比較少，也有人說讀國中的兒子耶誕禮物抽到注音版的童話書，也有人抽過捐血中心杯墊跟小瓶試用洗髮精。但最令人噴飯的是，后里區張姓女社工說她曾抽到通馬桶吸盤。

梁姓社工說，同事應該是一時疏忽，但可見有些人準備禮物不用心，可能下次耶誕趴要公開禮物，大家才會用心準備。

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  • 梁姓社工在臉書po文。（記者張軒哲翻攝）

    梁姓社工在臉書po文。（記者張軒哲翻攝）

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