北醫磨課師教預防老化 爺奶瘋線上課程

台北醫學大學資訊研究所印度籍助理教授雪必兒（Shabbir Syed Abdul）開設「物聯網促進樂齡老化」的磨課師（MOOCs），教導如何預防及健康老化，上線短短幾天就吸引全球4千多人註冊學習，一半以上更是65歲以上的銀髮學生。（記者吳柏軒攝）

2017-01-10 13:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡、老化是人生必經之路，變老似乎成了所有人的恐懼，但台北醫學大學資訊研究所印度籍教授雪必兒（Shabbir Syed Abdul）利用磨課師（MOOCs）教導如何健康變老，課程一上線就吸引4500多位全球使用者註冊學習，超過一半更是65歲以上的「爺奶」報名，顯見爺奶們也愛上網翻轉樂齡。

雪必兒說，課程名稱為「物聯網促進樂齡老化」，自己本身是臨床醫師，關注老化議題，並發現人類老化多「被動」，但許多老化疾病延伸的醫療費用高，若能提早預防，就能減少後遺症，化被動為「主動」，健康老化，也能提升生活品質。

雪必兒還說，透過物聯網能讓學習無遠弗屆，並利用磨課師把課程上線，用社群網路造成更多參與感，前年第一次開課，短短幾天網路就湧入4500多人註冊學習，其中54％還是65歲以上的銀髮族學生，打破老人家不會用網路的刻板印象，甚至有84歲的英國人來修課，更是全班最高齡學生。

課程中，不僅教導如何利用物聯網（Iot）工具改善如跌倒、中風復健、失智、睡眠障礙等等，雪必兒舉例，有幫助中風老人利用計步器、智慧手環來評估活動量，或是教導益智遊戲來改善腦的認知功能等，預防失智。

北醫大醫技學院院長李友專說，台灣2025年將邁入「超高齡社會」，但其實高齡者並非不願接觸科技，兒是不知如何使用，當課程切身相關就會關注，且利用磨課師上網，不用舟車勞動，還能在線上與老師同學互動，讓老人「越老越想學」。

MOOCs是取Massive Open Online Courses字首縮寫，又稱為「磨課師」或是「慕課」，就是開放式線上學習。