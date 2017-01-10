興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
今天上午復興航空企業工會突襲勞動部、佔領勞動部一樓大廳，表示不接受興航加發1萬元年終獎金的政策，工會並要求勞動部長郭芳煜出面解決爭議。（記者吳柏緯攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部又被佔領！今天上午復興航空企業工會突襲勞動部、佔領勞動部一樓大廳，表示不接受興航加發1萬元年終獎金的政策，工會並要求勞動部長郭芳煜出面解決爭議。
復興航空將於明天舉行股東臨時會，董事長林明昇今天上午對外表示將會在股東會中，替每位同仁爭取加發1萬元的年終獎金。他舉例，以月薪3萬多元的基層員工來看，薪資、資遣費相加可望領到9萬元。
不過林明昇的這個發言，聽在興航企業工會心裡很不是滋味。工會副理事長龎閔憶表示，工會的訴求為每人1.5個月加上工會會員每人10萬元，因此不可能接受林明昇的1萬元方案。她並批評，林明昇又在玩文字遊戲，而且毫無解決問題的誠意。
龎閔憶強調，工會原本下午要與林明昇開會討論，結果無預警召開記者會，而且講的內容員工完全不知情，根本是故意希望工會去現場抗議，好營造出工會貪得無厭的假象。她並批評，興航的爭議這麼大，勞工局居然說去告公司還比較快。這是政府應該有的態度嗎？勞動部應該趕快出面協助解決興航勞資爭議。
在林明昇的記者會結束後沒多久，工會號召50名會員無預警佔領勞動部的大廳，並在牆上噴上口號、貼上標語。
工會顧問鄭雅菱表示，興航將於明天召開董事會，林明昇在這個時間點拋出這樣的提案，其心可議。她表示，若董事會通過林明昇的方案，未來的談判將會更加困難，因此勞動部應該立刻介入處理，要求興航資方負責。
佔領抗爭行動約持續1個多小時，直到11點半才被排除。
勞動關係司爭議科科長金士平表示，從興航解散之初，就已經積極協助協助勞工，對於興航工會採取這種激烈的抗議行動感到遺憾。
佔領抗爭行動約持續1個多小時，直到11點半才被排除。（記者吳柏緯攝）
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