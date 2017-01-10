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鼎灣風華再現 社造成果亮眼

今年是雞年，鼎灣社區營造也應景製作水泥金雞報喜。（記者劉禹慶攝）

2017-01-10  13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉鼎灣村因鄰近澎湖監獄，蒙上一層神秘面紗，但鮮少人知道鼎灣是澎湖風水寶地，頭頂七星山、腳踏八卦池，加上四眼井的格局，宗教色彩濃厚，新近由社區理事長洪良利領軍，在建設處經費支持下，讓鼎灣風華再現。

八卦池位在鼎灣村信仰中心開帝廟南方路旁，距今約有300年歷史，原由硓古（加石字旁）石推砌而成，因池狀呈長八角形，故名八卦池。早期池當中並鑿有一井，據聞為民間信仰，取其間井水以治療怪病用。因硓古（加石字旁）石風化不堪負荷，已於民國84年改由鋼筋混擬土重新建造。

新近鼎灣社區針對七星山閒置空間進行整理，展開雜草清除、整地、社區宗教信仰圖騰七星步、文化景觀四眼井意象植栽、水泥磚DIY設置展演台，並針對七星廟由來製作木製牆面解說牌，同時鋪設環園步道，配合環繞公園休閒動線，藉由社區民眾通力合作，除賦予家鄉新特色外，也凝聚社區向心力。

洪良利表示，此次社區總體營造，除結合傳統文化意涵「三甲元鼎山」、「四井利灣水」、「八卦含靈境」，藉助簡易圖騰與植栽，勾勒鼎灣村特色，同時以地瓜、花生栽種凸顯農村生活型態，並廣植各式藥草輝映宗教信仰主軸，最大的特色就是使用浮球、漂流等再生素材，響應環保政策。

鼎灣是澎湖小農村，社區意涵也重現農村景象。（記者劉禹慶攝）

鼎灣社區營造利用漂流木，製作桌椅提供民眾休憩。（記者劉禹慶攝）

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相關關鍵字： 七星山 澎湖 社造 社造成果 農村生活 風水 鼎灣
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