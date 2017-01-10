弱勢長輩愛心年菜 還有四成等您認捐
2017-01-10 13:15
新竹縣竹北市的弱勢長輩今天中午提早圍爐，是為了提醒社會，新竹地區還有4成相同處境的老人家，今年的年菜還沒有著落。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹北報導］天氣才剛稍微轉涼，距離除夕也還有半個多月，今天中午在竹北市竹義社區活動中心有7、8名失依、失能、或失智的「三失」弱勢長輩們提早圍爐吃年夜飯！？
每年年終專替這些長輩勸募愛心年菜的財團法人華山社會福利慈善世界基金會，這次發動勸募4個月，迄今只達成6成，希望趕在17日以前，把還不足的300多份愛心年菜統統募集到位，讓每個弱勢長輩除夕也能大快朵頤，享用到社會愛心捐助的溫暖。
今天提早吃「年夜飯」活動，除了華山基金會新竹縣站人員參與，還有位於新竹工業區內的台灣普利司通（股）公司志工社社員們到場，大家用寫春聯、玩吉祥話接龍，甚至表演上菜秀等方式，扮演「老萊子」的角色，搏長輩們的歡心，陪伴他們一段溫馨時光。
新竹縣站站長張育瑜說，他們為全台約2萬1000名前述三失弱勢老人服務，其中大新竹地區就有800名。愛心年菜菜單就是今天中午上桌的6菜1湯1甜點，另搭配元宵節應景的元宵湯圓1份。
大家只要花600元認養1名長輩，就讓這些弱勢老人家多了1個可以過好年，目前新竹地區還不足四成愛心年菜，有待大家攜手送暖。此外，今年他們也發動全台志工，手縫「愛老人」抱枕送給這些老人家，這些抱枕將隨年菜送上。
張育瑜說，除了年節，願意長期支持他們發起的「因為有您」送愛到家活動的民眾，月捐1250元就能守護1名前述長輩，年捐1萬5000元就能守護1名這樣的長輩1整年。意者可以用（03）510-4678跟他們聯繫。
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