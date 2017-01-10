實驗微創手術訓練 小豬也是「老師」！

奇美醫學中心採取「常規化動物實驗微創手術訓練」，實驗動物成為珍貴的「老師」。（記者林孟婷翻攝）

2017-01-10 13:03

〔記者林孟婷／台南報導〕外科醫師的養成需要經過長時間的培訓與技術訓練，奇美醫學中心採用「常規化動物實驗微創手術訓練」，特地成立「實驗動物中心」並聘請專屬獸醫師，安排動物實驗手術訓練，讓參與實驗手術訓練的每一隻小豬都是珍貴的「老師」。

在各大醫院、醫學中心也都有類似動物實驗手術訓練，奇美醫學中心外科教學型主治醫師蘇英傑表示，院內採取的是「常規化動物實驗微創手術訓練」，聘請專屬獸醫師林志展，將耗用的設備與資源最小化，達成學員的訓練時間最大化，並合併安排動物實驗手術訓練後的器切與胸管插管訓練課程，盡力減少不必要的實驗動物消耗。

教學副院長王志中、臨床技能中心主任王憲奕說，根據動保法第三規定，實驗動物可用於科學教學、訓練之相關用途，有所法源規定與依據，而豬隻的器官、結構與人體相似度相當高，常運用在外科訓練，老鼠則是以血管縫合、實驗性層面為主。

獸醫師林志展表示，在每次動物實驗手術前會講解動物實驗倫理法規，並皆會在麻醉、確保實驗動物在不承受痛苦的狀況之下進行手術進行，並在手術之後觀察與紀錄術後傷口與生命跡象，最後在以無痛苦的方式為實驗動物火化安息。