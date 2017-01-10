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北捷感人微電影 引發帶氣球搭捷運疑問

北捷微電影「尋物篇」，引發捷運能否攜帶氣球進站的疑問。（圖擷自北捷臉書）

2017-01-10  13:41

〔即時新聞／綜合報導〕北捷近期推出帶有「感情」濃厚的微電影，但在「尋物篇」中出現拿氣球搭捷運的橋段，卻引發網友討論此舉是否已違規。

北捷微電影「尋物篇」中，一名失智的老婦人在捷運站走失，在北捷員工的協助下，婦人兒子才拿著氣球找到人，影片最後打上「我們為你協尋失物，即使是回憶」，影片故事非常感人，但也引發網友討論，能夠攜帶氣球進站去搭捷運嗎？

過去台鐵曾經為了安全為由，將準備進站搭車的孩童氣球戳破，不過台鐵此舉是為了安全考量，要避免氣球飛到高壓電線、引發爆炸造成斷電的事件，才會禁止旅客攜帶氣球進站，因此北捷微電影中出現氣球，遭質疑是否帶頭違規。

北捷解釋，台北捷運並未完全禁止旅客攜帶氣球進入捷運站，但考量氣球容易破裂及飄逸，為維護系統安全及旅客搭乘權益，規定旅客攜帶氣球數量不得超過5個，且任1個最長邊不得超過50公分，因此影片中的氣球並沒有違反相關規定。

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標題：北捷感人微電影 引發帶氣球搭捷運疑問


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