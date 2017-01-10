台灣燈會2.11開幕 名模時裝秀vs.布袋戲歌舞秀
2017-01-10 12:58
林國基（左4）融入雲林在地元素設計時裝，展現不一樣的時裝秀。（記者林國賢攝）
〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會節目出爐，邀請70多組國內外表演團隊輪番登場，2月11日開幕當天，知名服裝設計師林國基將率領伊林模持兒將國際時裝秀伸展台搬上舞台，與金曲歌王荒山亮的布袋戲歌舞秀拚場，時尚與傳統交錯耀眼火花。
台灣燈會開幕晚會，林國基以「雲林風情畫」、「金雞報喜、慶豐收」、「時尚燈會嘉年華」、「愈夜愈美麗」四大主題，融入雲林記憶和歡樂燈會五彩繽紛絢麗印象，透過伊林模特兒公司30位專業模特兒、100多套精彩的時尚服裝秀，展現燈會在雲林的熱情喜氣。
金曲歌王荒山亮將與布袋戲COSPLAY舞者演出布袋戲歌舞秀；並邀請布袋戲大師黃俊雄演出完整的雲州大儒俠戲碼。
今天上午雲林縣府於文化處表演廳發布表演節目，由張月珍舞蹈團以舞蹈展演方式呈現史艷文、藏鏡人角色；布袋戲歌后西卿、黃鳳儀母女聯手合唱布袋戲歌曲〈粉紅色腰帶〉，傳達台灣燈會在雲林濃濃的布袋戲故鄉特色與意涵。
打狗亂歌團帶來〈濁水溪請人客〉，邀請大家來雲林看燈會；壓軸林國基搶先曝光此次以台灣燈會為靈感的服裝時尚秀。
雲林縣長李進勇與表演團隊盛情邀請全國民眾在元宵佳節，一同來雲林縣賞花燈，看表演。
布袋戲歌后西卿（右）、黃鳳儀（左）母女聯手合唱布袋戲歌曲〈粉紅色腰帶〉，邀請大家來賞燈。（記者林國賢攝）
打狗亂歌團帶來〈濁水溪請人客〉，邀請大家來雲林看燈會。（記者林國賢攝）
雲林縣長李進勇與表演團隊公布燈會節目表，請大家一起來賞燈。（記者林國賢攝）
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