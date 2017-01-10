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北農聲明：春節前不怠工！

北農春節前不怠工，民眾可以安心過好年。（北市產發局提供）

2017-01-10  12:52

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北農產運銷公司今早發佈聲明，宣佈取消春節前怠工！鑑於北市府擬調漲使用費五十％，北農企業工會不滿北市府單方面突擊式調漲，日前揚言春節前怠工三天，停止疏果拍賣。不過，今早北農總經理韓國瑜率領一級主管與企業工會協商，並達成共識聲明，春節前不怠工。對此，市場處主秘王夢龍表示，鬆了一口氣，但後續仍會密切注意。

北市府擬調漲第一果菜市場的拍賣場、停車場及冷藏庫的使用費，從現行的十％調漲到十五％，漲幅達五十％，北農工會不滿北市府未經協商，逕行調漲，恐影響北農員工日後生計，日前揚言將於一月十九日召開臨時會員大會，投票決定春節前是否怠工三天。

春節前怠工三天，恐影響台北蔬果正常供應。北農總經理韓國瑜今早率一級主管與工會協商。韓國瑜現場開會表示，北農長期建立的形象恐毀於一旦，盼工會可以顧全大局，讓民眾安心過好年，春節後再討論怠工。發表簡短意見後，韓國瑜與一級主管隨即退場，由工會內部進行討論。會後，韓國瑜與工會達成共識，工會並宣佈兩項決議。

該決議為，原訂一月十九日召開工會臨時會員大會，決定延後召開，春節前工會仍會在工作崗位上全力以赴，確保蔬果運銷順利；北市府調漲北農的各項使用費五十%，工會將於春節後繼續協商。

工會理事長張寶智表示，瞭解韓國瑜與一級主管，承擔的壓力很大，工會才決定春節前不怠工。北市府調漲各項使用費五十%，他表示，春節後將想盡辦法協商，看是否有轉圜的餘地，希望北市府可以不要調漲使用費。

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