打造防恐安全城 竹市簽智慧安全計畫

2017-01-10 12:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕犯罪者的動態將無所遁形！新竹市政府今與科技公司舉行「智慧安全創新計畫」簽約儀式，針對大數據影像分析應用，打造智慧防恐安全城市，未來，嫌疑犯開車動線，將有望由警方立即掌握，迅速分析逃逸去處。

為保障市民安全，市府今天上午與大猩猩科技股份有限公司共同簽署合作契約書，預計將監視設備結合4G智慧影像大數據分析技術，在科學園區、校園、重要道路及人潮聚集觀光區等重要公共場所建置智慧影像監控系統，並結合車輛辨識及時空關聯分析，讓警方鎖定嫌犯目標，快速定位移動軌跡。

副市長沈慧虹指出，今年的世大運將有籃球、排球等重大賽事在新竹市體育場館舉辦，將帶來大量人潮與交通流量，簽約「智慧安全創新計畫」後，將期望達到有效利用現有設備，建立安全無死角監控網路，及縮短尋找可疑目標時間，節約人力成本，提高工作效率等目標。

另外，市府預計運用智慧影像分析技術進行國際示範，研議一套跨場域維安與防恐計畫，將高速公路、科學園區設為該季襪驗證場域，藉此杜絕恐怖攻擊，保障市民與世大運選手安全。