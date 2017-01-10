2天一起車禍！中市這路口名列易肇事路口之首

2017-01-10 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通大隊公佈去年（民國105年度）全市易肇事路口，南屯區五權西路與環中路路口再度蟬聯第一，去年總共發生181件車禍，平均約2天就有一起車禍，其次是西屯區文心路與臺灣大道路口、西屯區西屯路與環中路路口、西屯區市政路與環中路路口、西屯區惠中路與臺灣大道路口，平均約3.8天發生一起車禍，前十大易肇事路口肇事主因，以「違反號誌管制或指揮」最多（例如闖紅燈），「未注意車前狀態」次之，第三則是「違反特定標誌（線）禁制」（例如機車駛入快車道）。

值得欣慰的是，依交通大隊統計，比起前年度（民國104年），去年台中市交通事故已有效降低，去年交通事故死亡人數是97件101人，比前年的118件共120人死亡比較，件數減少21件（減少比例17.8％），死亡人數減少19人，減少幅度為15.8％，受傷部分，去年共5萬118件、受傷6萬6372人，比前年的5萬2820件，減少2702件，減少的幅度為5.1％，也比前年受傷人數7萬817人，減少了4445人，減少幅度為6.3。

台中市去年易肇事路口依序為： 南屯區五權西路與環中路路口、西屯區文心路與臺灣大道路口、西屯區西屯路與環中路路口、西屯區市政路與環中路路口、西屯區惠中路與臺灣大道路口、西屯區臺灣大道與河南路路口、南屯區五權西路與向上路路口、西屯區朝馬路與環中路路口、南屯區向上路與環中路路口、西屯區福科路與環中路路口。