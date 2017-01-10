每月600元 台大生發動送尼泊爾孤兒上學
2017-01-10 12:39
由台大生發起的資助計畫，透過每個月600元的捐款可讓一位孩童重返校園。（遠山呼喚團隊提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕一場尼泊爾大地震，奪走當地上百名幼童的生命，一群倖存的雪巴族孤兒，徒手從瓦礫堆中挖出所剩財產，徒步行走300公里到首都求助。由台灣大學學生組成的團隊「遠山呼喚」，因為雪巴族孤兒的一句話，決定號召資助人招募活動，只要每個月600元，就能送一位孩子去上學，翻轉人生。
2015年4月，尼泊爾發生的一場大地震，奪走了上百幼童的生命，好不容易活下來的孩子們卻又因付不出學費而輟學，失去翻轉生命的唯一機會，這件事也激發台大生林子鈞、蔡宛庭創立「遠山呼喚」。團隊前進震央，在回台後，成功在群眾募資平台集資百萬。團隊經營的教育資助計畫共幫助150位孩子，1年內吸引上百台灣人響應，以每個月600元定額支持孩子的教育。團隊表示，未來長期的資助期間內，積少成多的資金將超過500萬元。
2016年夏季資助計劃出現了出乎意料的轉折。團隊成員在尼泊爾夏季探勘工作的過程中，遇見了一群來自聖母峰山腳下的雪巴族孤兒，地震奪走了他們的父母，這群孩子竟徒手從瓦礫堆中挖出所剩財產，徒步行走300公里到首都求助。
蔡宛庭回憶，有一天這群孤兒中最年長的孩子Dawa跟她說:「我們都知道有一天必須離開孤兒院，但是我們根本沒有能力照顧自己，現在對我們來說只有活著不夠！我需要受教育，因為我也想自力更生並完成夢想。」
孩子的一句話在團隊心中種下了招募第二屆資助人的種子，林子鈞說，「地震奪走了他的父母以及他擁有的一切，他卻不曾放棄自己，我們怎麼能放棄孩子？」
遠山呼喚第二屆資助人招募活動即日起到1月16日舉行，只要透過網路就能報名成為資助人。
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