陸軍八軍團捐物資給六龜育幼院
2017-01-10 12:33
陸軍第八軍團指揮官陳曉明中將率員前往六龜育幼院慰問，並致贈民生用品提前祝賀佳節愉快。 （照片陸軍第八軍團提供）
〔記者張忠義／高雄報導〕春節前夕，陸軍第八軍團指揮官陳曉明中將今天率團前往六龜育幼院致贈民生物資，並為院童獻上祝福，院長楊子江對八軍團長年的關懷，代表所有院童表達感謝。
楊院長表示，八軍團與育幼院的淵源可回溯自民國74年，至今已超過30餘年，謝謝八軍團長期以來不間斷的關懷，彼此之互動與情感，可謂家人般之深厚，只要本院有需要志工協助的地方，八軍團均會立即提供志願官兵前來服務，令人倍感溫暖。
陳指揮官除特別關心育幼院運作情形外，對於院方致力教養、培育院童生活技能與自立自強的人格特質表達感佩之意。
此外，現場更提供醫療諮詢服務，使老師與院童們能夠做簡單的醫治，本次參與慰問的醫師蘇棋弘表示，能參與這麼有意義的活動，是莫大的榮幸，八軍團愛民義舉，充分體現「軍民一家親」的大愛情誼。
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