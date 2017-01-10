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鄰家女暗藏邪惡曲線 網友驚呼「胸版四葉草」

PTT表特板出現一名正妹獲得網友關注。（圖擷取自Instagram帳號「yenwanwan211」）

2017-01-10  12:59

〔即時新聞／綜合報導〕PTT表特板昨晚有一篇PO文人氣迅速累積，這篇PO文貼出某名正妹的8張照片，因為臉蛋甜美又有豐滿上圍，讓鄉民紛紛推文表示，「滿分」、「被電到了」。

PTT表特板10日凌晨0時出現一篇PO文，標題為「長髮大眼睛」，在文中所附的8張相片中，只見一名留著中長髮的正妹，有著可愛的鄰家女孩氣質，而在此同時卻又有性感的豐滿上圍，引發關注。

這篇PO文的人氣在一晚之內迅速累積，網友們紛紛推文表示，「正」、「車頭燈蠻讚的」、「大的是眼睛嗎」、「超像四葉草」、「有像深田恭子」，還有網友揭露正妹的Instagram帳號「yenwanwan211」，IG中還有大量美照。

有網友認為這名正妹長得像馬來西亞歌手四葉草。（圖擷取自Instagram帳號「yenwanwan211」）

正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材。（圖擷取自Instagram帳號「yenwanwan211」）

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標題：鄰家女暗藏邪惡曲線 網友驚呼「胸版四葉草」


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