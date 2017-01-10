大學特殊選才 國立暨大附中傳捷報
大學特殊選才告一段落，暨大附中賴又嘉、邱雅彙（左2、3）分別錄取暨大東南亞學系、中興大學植物病理學系。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕大學特殊選才今天落幕，國立暨大附中傳捷報！數理實驗班邱雅彙憑藉分區及全國科展優異成績，錄取國立中興大學植物病理學系；賴又嘉則以音樂專長錄取國立暨南國際大學東亞南學系，母親是越南新住民，賴又嘉應該也是南投縣內有史以來首位透過特殊選才管道錄取國立大學的「新二代」。
大學特殊選才試辦邁入第3年，暨大附中校長張正彥指出，今年推薦10位同學參加交大、成大、中興、暨大、高醫大等校甄選，邱雅彙錄取中興植物病理學系、賴又嘉錄取暨大東南亞學系，黃芊惠、張匯聆分別備取中興中文系及暨大諮商心理與人力發展學系，還有機會再貼紅榜。
邱雅彙就讀數理實驗班，自小就對植物、昆蟲有濃厚興趣，別的女生通常有蟲蟲恐懼症，她卻像看到寶，看到不認識的昆蟲除了拍照，更敢動手抓，就是想研究透徹，這次以廢棄檳榔枝條製作生質酒精為題，獲得全國科展特優佳績，獲推夢寐以求的中興植病系，開心直呼「夢想終於成真！」
高職部國貿科的賴又嘉不僅學科成績優異，還是位會吹法國號的氣質少女，目前擔任學校管樂社長，高一時才接觸學習法國號，僅靠學校老師指導，憑藉每天苦練有成，除參加縣音樂大賽獲得第2名，也加入埔里Butterfly青年交響樂團，去年還隨團赴日本311震災區義演，校長張正彥表示，賴又嘉是新住民子女，應該也是縣內首位透過特殊選才錄取國立大學的「新二代」。
賴又嘉自幼雙親離異，越南籍母親在她1歲時就離開身邊，至今沒再見過母親，靠從事建築土木工的父親及祖母拉拔長大，選擇暨大東南亞學系，正是源自對母親的孺慕之情，也希望母親能知道她過得很好，不必為她擔心。
賴又嘉表示，台灣與東南亞國家往來密切，更是重要經貿市場，她的興趣在國貿，大學除了本科系課程，也計劃持續加強國貿、會計專長，未來能成為專業經貿人才。
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