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愛台東夢想資助計畫 圓夢獎金等你拿

2017-01-10  12:26

〔記者黃明堂／台東報導〕立法委員劉櫂豪舉辦愛台東夢想資助計畫來到第三年，今年提供30萬元圓夢資金，邀請對台東懷有想法的青年，一同來提計畫實現夢想。

劉櫂豪表示，愛台東夢想資助計畫兩年來共有80組青年報名，其中共有9組拿到圓夢獎金完成夢想，他期待夢想的種子持續在地發芽茁壯，讓大家在自己的喜愛的土地上做最喜歡的事。

劉櫂豪表示，只要是16歲至45歲，並且設籍在台東縣的青年，都是愛台東夢想資助計畫的徵件對象。經過書面初審、與評審面試複審後，將會有3-8名（組）實踐者獲得圓夢獎金，每名（組）的獎金上限為10萬元。

劉櫂豪強調，夢想類型不設限，評審決選指標將以計畫可行性、社會意義、創新獨特、永續經營與公益性的方向為主。徵件自即日起開始至3月10日止，將於2月11日舉辦計畫申請說明會。

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  • 立法委員劉櫂豪舉辦愛台東夢想資助計畫來到第三年，提供30萬元圓夢資金。（記者黃明堂攝）

    立法委員劉櫂豪舉辦愛台東夢想資助計畫來到第三年，提供30萬元圓夢資金。（記者黃明堂攝）

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