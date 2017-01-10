| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市辛亥路公寓火警 屋內發現一焦屍 10年磨一劍！ 許孟哲入選台灣冰球國家隊 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

新北扶輪社友捐棉被物資 助弱勢過好年

扶輪社林口金鐘等5社捐贈實物銀行360床棉被。（記者何玉華攝）

2017-01-10  12:21

〔記者何玉華／新北報導〕國際扶輪3490地區第6分區五股金鐘等5社，今天上午與增上緣慈善會共同捐贈新北市政府實物銀行360床棉被及360份民生物資包，社會局長張錦麗代表接受後，將分配到各社福中心轉贈給弱勢家庭。

國際扶輪3490地區新北市第六分區包括林口社、五股社、五股金鐘社、新北市新世代社及林口幸福社等5社，透過同為社友的市議員李坤城媒合，捐贈360床棉被，另結合增上緣慈善會加碼捐贈360份民生物資包。

第六分區助理總監袁旺泉表示，希望社會局妥善分配資源，落實扶輪扶人的精神；增上緣慈善會監察人陳瑞碧說，慈善會原以幫助弱勢家庭辦理後事為初衷，慢慢擴及實際生活上的協助，廣結社會資源，希望弱勢家庭能逆增上緣。

社會局長張錦麗表示，實物銀行從100年開辦至今，媒合的資源已突破10億餘元，總計有161萬多人次受益。

廣告
  • 增上緣慈善會捐贈360份物資包，透過實物銀行要送給弱勢家庭。（記者何玉華攝）

    增上緣慈善會捐贈360份物資包，透過實物銀行要送給弱勢家庭。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒冬送暖 實物銀行 扶輪社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：新北扶輪社友捐棉被物資 助弱勢過好年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.