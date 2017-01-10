新北扶輪社友捐棉被物資 助弱勢過好年

扶輪社林口金鐘等5社捐贈實物銀行360床棉被。（記者何玉華攝）

2017-01-10 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕國際扶輪3490地區第6分區五股金鐘等5社，今天上午與增上緣慈善會共同捐贈新北市政府實物銀行360床棉被及360份民生物資包，社會局長張錦麗代表接受後，將分配到各社福中心轉贈給弱勢家庭。

國際扶輪3490地區新北市第六分區包括林口社、五股社、五股金鐘社、新北市新世代社及林口幸福社等5社，透過同為社友的市議員李坤城媒合，捐贈360床棉被，另結合增上緣慈善會加碼捐贈360份民生物資包。

第六分區助理總監袁旺泉表示，希望社會局妥善分配資源，落實扶輪扶人的精神；增上緣慈善會監察人陳瑞碧說，慈善會原以幫助弱勢家庭辦理後事為初衷，慢慢擴及實際生活上的協助，廣結社會資源，希望弱勢家庭能逆增上緣。

社會局長張錦麗表示，實物銀行從100年開辦至今，媒合的資源已突破10億餘元，總計有161萬多人次受益。