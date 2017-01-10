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竹東綠色隧道遭廢棄石棉瓦入侵 民眾：沒良心

新竹縣竹東鎮公園路通往寶二水庫的私房景點「綠色隧道」，遭人傾倒廢棄石棉瓦。（記者蔡孟尚攝）

2017-01-10  12:27

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公園路通往寶二水庫的竹45線上，有段綠樹夾道成蔭的「綠色隧道」，是當地人才知道的私房景點；今天早上有散步民眾發現綠色隧道路旁遭人堆置大批廢棄石棉瓦，嚴重影響景觀和衛生，痛批傾倒者「沒良心！」。

竹東鎮公所表示，基於用路人的安全和環境整潔，會儘速派員清除這些廢棄石棉瓦，也會針對廢棄物內容進行調查，找出行為人的身分後將請對方到案說明，確認傾倒行為屬實，將依廢棄物清理法開罰。

「這麼漂亮的地方卻倒了一大堆的破磚破瓦，實在太沒良心了。」幾乎天天從走竹45線到寶二水庫散步的邱姓竹東鎮民，對這段只有20幾公尺長的綠色隧道相當有感情，他今早發現路面散落髒髒的石棉瓦，而且路旁還有2大袋，對破壞這個私房景點的人相當不滿，希望官方能夠把傾倒者繩之以法。

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  • 新竹縣竹東鎮公園路通往寶二水庫的私房景點「綠色隧道」，遭人傾倒廢棄石棉瓦。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮公園路通往寶二水庫的私房景點「綠色隧道」，遭人傾倒廢棄石棉瓦。（記者蔡孟尚攝）

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標題：竹東綠色隧道遭廢棄石棉瓦入侵 民眾：沒良心


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