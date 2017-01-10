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首度！國軍寒假戰鬥營二月登場

國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳。（記者涂鉅旻攝）

2017-01-10  12:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部舉辦「暑期戰鬥營」已行之有年，為延續此熱潮，國軍在今年首度開辦「寒假戰鬥營」，預定在2月7日至2月9日舉辦15場次、17梯次，皆為一日來回，包含陸、海、空、憲兵等，費用約在150元到255元不等。且國中以上在學學生即可參加。

國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳表示，此次因應家長、學生反應，將學員年齡放寬為「國中」以上在學學生，引領更多青年學者體驗國防事務，但有年齡上限，民國74年1月1日以前出生者不得參加。此次訓練營名額為1235人。

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  • 圖為國軍暑期戰鬥營活動。（資料照，記者羅添斌攝）

    圖為國軍暑期戰鬥營活動。（資料照，記者羅添斌攝）

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