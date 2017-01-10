| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市辛亥路公寓火警 屋內發現一焦屍 10年磨一劍！ 許孟哲入選台灣冰球國家隊 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

台南工業區垃圾危機 民代質疑廢棄物無處去

台南工業區垃圾危機，民代抨擊市府束手無策。（記者洪瑞琴攝）

2017-01-10  12:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄崗山焚化爐歲修停爐，影響南市工業區上百家廠商事業廢物無處去，業者苦不堪言，今日透過市議員林美燕與林燕祝出面陳情，要求環保局設法解決，2位議員並揚言限期環保局10天時間提出方案，在農曆新年之前解決，否則不排除帶清運業者將垃圾載到市府廣場前！

環保局表示，由於高雄焚化爐使用已久進行歲修停爐，嘉義焚化爐也限收，以致原本收運工業區事業廢棄物到這些焚化爐的清運業者無處去，南市原有焚化量則幾近飽和，處理缺口約有10多萬噸，加上加強實施廢棄物垃圾分類，避免影響南市2座焚化爐運作，以致清運業者的事業廢棄物清運壓力最後落在廠商身上，已與相關單位及業者協商，南市焚化爐有處理餘裕容納，絕對不會拒收，但也同時籲請廠商與清運業者共同配合作好垃圾分類。

2位議員指出，依規定工業區設置開發時要設焚化爐和污水處理廠，處理事業廢棄物，但南市工業區卻面臨垃圾無處去的窘境，甚至餐廳垃圾都沒人收，包括佳里、官田、仁德、總頭寮、南科工、樹谷園區等工業區都面臨窘境，甚至傳出清費包月收費從10萬調漲18萬，一般小吃收運從5千漲至1萬5千元，就要過年了，非常急迫的民生問題，市府怎能漠視不管，還敢說是「幸福城市」？

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南市工業區 垃圾
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：台南工業區垃圾危機 民代質疑廢棄物無處去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.