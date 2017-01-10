台南工業區垃圾危機 民代質疑廢棄物無處去

台南工業區垃圾危機，民代抨擊市府束手無策。（記者洪瑞琴攝）

2017-01-10 12:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄崗山焚化爐歲修停爐，影響南市工業區上百家廠商事業廢物無處去，業者苦不堪言，今日透過市議員林美燕與林燕祝出面陳情，要求環保局設法解決，2位議員並揚言限期環保局10天時間提出方案，在農曆新年之前解決，否則不排除帶清運業者將垃圾載到市府廣場前！

環保局表示，由於高雄焚化爐使用已久進行歲修停爐，嘉義焚化爐也限收，以致原本收運工業區事業廢棄物到這些焚化爐的清運業者無處去，南市原有焚化量則幾近飽和，處理缺口約有10多萬噸，加上加強實施廢棄物垃圾分類，避免影響南市2座焚化爐運作，以致清運業者的事業廢棄物清運壓力最後落在廠商身上，已與相關單位及業者協商，南市焚化爐有處理餘裕容納，絕對不會拒收，但也同時籲請廠商與清運業者共同配合作好垃圾分類。

2位議員指出，依規定工業區設置開發時要設焚化爐和污水處理廠，處理事業廢棄物，但南市工業區卻面臨垃圾無處去的窘境，甚至餐廳垃圾都沒人收，包括佳里、官田、仁德、總頭寮、南科工、樹谷園區等工業區都面臨窘境，甚至傳出清費包月收費從10萬調漲18萬，一般小吃收運從5千漲至1萬5千元，就要過年了，非常急迫的民生問題，市府怎能漠視不管，還敢說是「幸福城市」？

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