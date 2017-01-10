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就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」

彰化市公所蔬菜班長葉榮昌試種紫色白菜成功，取名為「紫玉白菜」。（記者湯世名攝）

2017-01-10  11:57

〔記者湯世名／彰化報導〕故宮有國寶翠玉白菜，彰化有「紫玉白菜」！

彰化市公所蔬菜班長葉榮昌試種紫色白菜成功，最近上市吸引消費者搶購，每顆市價高達100元，較一般翠綠顏色的白菜高出5倍，葉榮昌並在今天的發表會將紫色白菜命名為「紫玉白菜」，葉面呈現亮麗的紫色，汁多飽滿，吸引全場目光。

市價比翠綠白菜高5倍

葉榮昌指出，有鑑於往年常有一般農民看到蔬菜價格漂亮就大規模搶種的傳統迷思，造成蔬菜生產過剩，價格崩盤情事，他因此想出種植市面上少見的精緻蔬菜來降低風險，並利用閒置農地進行紫玉白菜的開發試種，最近採收上市，消費市場反應熱絡，一顆紫玉白菜市價高達100元，比一般翠綠顏色的白菜每顆20元，高出5倍的收益，獲得相當大的成功，值得推廣。

至於料理方面，葉昌榮說，在歐洲當地人飲食習慣偏好生菜沙拉，因此常於生食使用，由於國人攝取蔬菜習慣以熱炒或水煮，若不習慣生食，也可以與一般大白菜烹煮方式即可。

彰化市長邱建富今天在紫玉白菜發表會也親自下田採收，對於外觀完全呈現紫色的白菜讚不絕口，直說「就像變魔術一般驚喜！」邱建富說，現代農民意識抬頭，若想打破傳統，跟上潮流，可以嘗試種植新奇且少見的農特產品，物以稀為貴，提高消費者購買意願，增加收入提高農民地位，並減少穀賤傷農發生機率。

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  • 紫色白菜與一般白菜的顏色大相逕庭，讓彰化市長邱建富（中）對於紫色白菜讚不絕口。（記者湯世名攝）

    紫色白菜與一般白菜的顏色大相逕庭，讓彰化市長邱建富（中）對於紫色白菜讚不絕口。（記者湯世名攝）

  • 今天發表會場，大家對於紫色白菜感到驚喜。（記者湯世名攝）

    今天發表會場，大家對於紫色白菜感到驚喜。（記者湯世名攝）

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