玩遊戲學寫程式 台科大生將程式邏輯化身桌遊
2017-01-10 11:49
「Data Quest-數據任務」將程式邏輯擬人化為遊戲角色，幫助了結程式設計概念。右為台科大電子系陳弘展。（台科大提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕桌遊融入教學已不稀奇，但一般遊戲教學只偏重玩或檢測學習成果，無法邊玩邊學。台灣科技大學資工系學生陳弘展就設計出卡牌桌遊「Data Quest-數據任務」，將程式邏輯轉為遊戲角色，玩家要想辦法擊敗代表程式BUG的怪獸才能獲勝，從中理解寫程式的核心概念。
陳弘展表示，107年程式設計將列為國高中生必修，「Data Quest-數據任務」是希望能夠幫助沒有相關背景的學生理解程式概念，因此他將變數、迴圈、物件、條件式、副程式，五項重要的程式邏輯擬人化為遊戲角色，玩家必須選擇其中一個角色，並設法擊敗代表程式BUG的怪獸，進一步理解要如何解決程式BUG。
陳弘展說，自己不只喜歡玩遊戲，也將這股熱情投入在研究設計上，希望能做出好玩又能幫助學習的桌遊，未來計畫從事遊戲的開發設計工作。
「微翻轉遊戲式教學模式」由台科大應科所教授侯惠澤主持之迷你數位教育遊戲團隊發展，針對課程主題設計20分鐘以內的迷你遊戲，透過「玩」誘發學生學習動機，促使其自主思考學習，遊戲後教師也可繼續引導提問並延伸講授，充分傳遞課程知識。
侯惠澤表示，一般遊戲教學只偏重玩或檢測學習成果，無法讓學生邊玩邊學。「微翻轉遊戲」強調遊戲設計經過認知分析，評估玩家心理、注意力及投入程度，進而設計出充分達到教育效果的趣味遊戲。
另外，台科大電子系彭冠喆也和台大同學共同設計「森林攻防戰」桌遊，遊戲主題圍繞台灣森林保育，透過玩遊戲的過程，玩家可以認識等高線概念及不同海拔的特色樹種，如台灣杉、玉山圓柏等，同時加深對森林保育的認知。
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