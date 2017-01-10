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學測基隆考生2336人 創新低

2017-01-10  11:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕106學年度大學入學考試中心學科能力測驗，本月20、21日舉行，基隆考區報考人數再創新低，共有2336人，較去年減少130人，考場分設在海洋大學及基隆女中，19日下午2點至4點開放考生查看試場，基隆考區考生可先上網查詢自己的考試場次與試場位置。

海洋大學表示，基隆考區共59間試場，試場編號100988-101013、193001-193003共29個試場，1082名考生在海洋大學分區；試場編號101014-101043共30個試場；1254名考生在基隆女中分區。11日起在網路公佈試場分配位置，考生可以直接上海大考試資訊專屬網頁http://academics.ntou.edu.tw/ceecexam輸入准考證號碼查詢試場位置。

基隆考區海洋大學考場，試務中心設在海洋廳，電話（02）24622192轉2881-2882；基隆女中考場的試務中心設在圖書館4樓閱覽室，電話（02）24278274轉653、658。請考生特別注意，仔細比對准考證號碼和試場，不要跑錯地方。

海大試務中心呼籲考生務必詳閱各項規定，若准考證不慎遺失，可在考試當天用身分證或護照、駕照、健保卡，向各分區試務中心補辦准考證。如有任何疑問，詳洽海大招生組（02）24622192轉1028。

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  • 106年大學學測20日、21日登場，基隆考區今年共2336人報考；今年試場分設在基隆女中與國立海洋大學，19日下午開放看試場，圖為海洋大學。（記者俞肇福攝）

    106年大學學測20日、21日登場，基隆考區今年共2336人報考；今年試場分設在基隆女中與國立海洋大學，19日下午開放看試場，圖為海洋大學。（記者俞肇福攝）

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