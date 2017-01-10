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為利長照推動 衛福部長：規劃成立長照署或司

2017-01-10  11:49

〔記者林惠琴／台北報導〕國內人口高齡化，長照2.0是重要政策，衛福部長林奏延今日表示，預定將於春節過後開放第二階段試辦，由各縣市因地制宜發展，而現行長照相關業務分散在衛福部各單位，整合不易，為利於政策推動，未來將規劃「長照署」或「長照司」。

林奏延指出，原本就有構想要針對分散在衛福部各單位的長照業務進行整合，經兩週前與3位專家討論後，相關人士也認同，因此打算將長照業務獨立出來，朝「長照署」或「長照司」方向規劃，已於日前向行政院長林全報告，林全也持正向態度，但細節有待內部討論提出更具體的方案再定調。

另外，林奏延也強調，今年已指示健保署兩項長照相關的新規劃，其一是強化出院準備與居家照顧的銜接，照管專員應該提前在患者出院前就到醫院進行評估，而非出院返家後，再至個案家中評估，否則可能就會有一段空窗期，其二則是在宅醫療與居家照顧的資訊整合，也就是服務個案的相關資訊電子化，讓護理師、居服員都可以更掌握狀況。

健保署長李伯璋指出，兩項新規劃均會於春節過後盡快上路。

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  • 衛福部長林奏延今日到宜蘭縣了解衛生所長照業務推動事宜。（衛福部提供）

    衛福部長林奏延今日到宜蘭縣了解衛生所長照業務推動事宜。（衛福部提供）

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