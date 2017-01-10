官田慈聖宮送暖 送紅包、白米給弱勢戶

官田慈聖宮寒冬送暖，主委陳俊銘（左2）上午除發放紅包與白米給在地弱勢戶，也捐款4萬元給官田國小作為弱勢課後輔導經費，讓弱勢童有更多學習機會，由校長林保良（右2）代表接受。（記者王涵平攝）

2017-01-10 11:43

［記者王涵平／台南報導］官田慈聖宮寒冬送暖，上午除發放紅包與白米給在地弱勢戶，也捐款4萬元給官田國小作為弱勢課後輔導經費，讓弱勢童有更多學習機會。

慈聖宮主委陳俊銘表示，弱勢家庭學童的課外學習對家長而言是一大負擔，因此去年就贊助官田國小課後輔導金4萬元，今年也繼續比照辦理。

官田國小林保良代表接受捐款，期許學童珍惜善款，好好學習。

慈聖宮連續9年辦理送暖活動，對象包括官田里中低收入戶、弱勢單親家庭、獨居長輩等40戶，致贈3公斤白米、沙拉油禮盒、炊粉、關廟麵、砂糖等及紅包1千元。

陳俊銘表示，慈聖宮主祀神農大帝，希望發揚照顧土地、人民的慈悲心，也喚起更多人共襄盛舉，投入關懷弱勢行列。