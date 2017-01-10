機場捷運通車暖身 桃市府LINE免費貼圖上線
2017-01-10 11:41
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府搭配農曆春節，以及即將通車的機場捷運，推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」LINE免費貼圖，市府新聞處長張惇涵今天表示，以桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥為主角的16款貼圖，今天起至2月9日止，只要加入「桃園市政府LINE官方帳號」好友，就可以免費下載貼圖，使用期限為90天。
張惇涵表示，「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」LINE貼圖，融合機場捷運意象，由設計師徐千舜以日常生活用語、活潑生動的筆觸所設計，貼圖中可看見ㄚ桃搭乘紫色車身的機捷直達車，大喊「爽！出國去！」適合搭配春節旅遊旺季使用；園哥則搭乘藍色車身的機捷普通車，說「掰！回家囉！」則適合返鄉遊子報平安；另外，還可以看到園哥站在A12機場第一航廈站的月台前，大叫時下流行用語「滿滿的大平台」，滿滿的活潑設計，相信會是新春期間最實用的貼圖組合。
張惇涵也說明，「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」16款貼圖裡，還有市長鄭文燦客串軋一角，並以今年市府推出的春聯「金雞迎春」和「吉慶豐年」兩款賀詞，提早向市民們拜個早年。
此外，平日對話裡常用到的「OK」、「NO」、「愛你喲」、「加一」、「哥很帥」、「姐很忙」、「94狂」等內容，適合在各種情境下使用，讓家人、朋友、同事間對話更有趣。
該免費貼圖下載連結：http://line.me/R/shop/detail/7774
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