豐原醫院春節開診 院長變身江南大叔熱舞謝同仁

豐原醫院院長李明輝（中）等變身江南大叔等上場表演，取悅員工。 （豐原醫院提供）

2017-01-10 11:28

〔記者歐素美／台中報導〕豐原醫院為感謝醫護、行政人員一年來辛勞，舉辦「華麗登場-豐醫和你一起飛」活動，院長李明輝變身江南大叔，大跳台版「癡情玫瑰花」，炒熱氣氛；豐原醫院表示，體恤醫護同仁辛勞，農曆春節期間除急診照常外，僅除夕、初三及初四3天的上午有門診。

豐原醫院舉辦活動慰勞員工一年辛勞，除院長李明輝變身大跳熱舞帶動氣氛，副院長及秘書也紛紛加入變身行列，醫療副院長匡勝捷變身PPAP男主角，趣味舞步讓同仁嗨翻天；行政副院長林振嵩則變成大小朋友喜愛的吉胖喵，跳日本最夯的妖怪手錶歌曲；秘書廖述漙也帶來「冰原歷險記-喜德」舞步，讓醫護人員感受到院內主管的另一面。

豐原醫院院長李明輝表示，過去一年醫護人員辛苦付出，使院方通過105年度醫院評鑑優等、衛生福利部所屬醫院醫療品質改善發表競賽第二名、105年度衛生福利部所屬醫院創意服務競賽活動第一名、105年健康促進醫院創意計畫選拔獲 「健康平權類」優等獎、第29屆全國團結圈活動競賽自強組「銅塔獎」等獎項。

另農曆春節即將到來，豐原醫院於春節連期間除急診照常外，僅1/27（五）除夕、1/30（一）初三、（1/31）初四上午看診，希望員工都能在春節好好休息，迎接新年。