國內航線沒人愛？ 交通部：北-花航線不會斷

2017-01-10 11:34

〔記者甘芝萁／台北報導〕復興航空解散後，留下來的國內航線因虧損不斷成燙手山芋。交通部次長王國材今保證，不會讓國內航線斷掉；目前由華航信空暫時承接興航遺留下來的台北-花蓮航線，而2月15日後由哪間航空公司承接這條航線，目前仍在談，但不會讓花蓮航線有停的空間。

王國材也坦言，這次興航的航線分配與過往不同，過去取採「瘦肉綁肥肉」，其中肥肉就是兩岸航線，但目前因兩岸航線時間帶遭中國收回，因此上週已拜訪陸委會，希望透過海基、海協會的協助，取得兩岸航線較好的時間帶；而原本營運較為艱辛的台北-花蓮航線，也考慮給予適當補貼，包括降落費、機場服務費的減免等，目前在討論中，但「不會讓花蓮航線有停的空間。」

不過目前台北-花蓮往返，多數民眾都選擇台鐵、公路等方式，替代性高。對於為何不能決定停飛台北-花蓮航線？交通部強調，花東的道路不論是公路或鐵路，都是比較不穩定的，且受天候條件影響大，加上連假期間的需求性高，因此仍需維持。

交通部指出，目前由於華信是採用104人座的E190噴射客機執行花蓮飛航任務，依目前載客率來看，的確較不經濟，為讓票價合理化，未來可能會在機型上進行調整，將進一步與華航等公司研議。

而目前使用率低的恆春機場存廢問題，交通部表示，屏東縣政府日前已就在地觀光、包機業務等議題，希望持續維持恆春機場存續；交通部表示，因地方政府期待還是很高，交通部在未來2年內還會會努力配合，嘗試以包機方式努力。