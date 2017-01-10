年金座談維安 台東圖書館14日休館

2017-01-10 11:35

〔記者黃明堂／台東報導〕國家發展委員會14日（六）將於台東藝文中心演講廳舉辦年金改革東區座談會，鑑於北區、中區、南區舉辦場次皆爆發激烈衝突，為配合警方維安，當日文化處圖書館及藝文中心休館1日。

文化處表示，根據相關單位情資，本場座談會預測將有大量人群集結抗爭，強烈建議圖書館及藝文中心全面淨空以維安全，文化處因應情勢，同意依相關單位建議，圖書館及藝文中心休館1日。