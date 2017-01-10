| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市辛亥路公寓火警 屋內發現一焦屍 10年磨一劍！ 許孟哲入選台灣冰球國家隊 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

年金座談維安 台東圖書館14日休館

2017-01-10  11:35

〔記者黃明堂／台東報導〕國家發展委員會14日（六）將於台東藝文中心演講廳舉辦年金改革東區座談會，鑑於北區、中區、南區舉辦場次皆爆發激烈衝突，為配合警方維安，當日文化處圖書館及藝文中心休館1日。

文化處表示，根據相關單位情資，本場座談會預測將有大量人群集結抗爭，強烈建議圖書館及藝文中心全面淨空以維安全，文化處因應情勢，同意依相關單位建議，圖書館及藝文中心休館1日。

廣告
  • 台東藝文中心及圖書館14日封閉。（記者黃明堂攝）

    台東藝文中心及圖書館14日封閉。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休館 台東圖書館 年金座談 維安
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：年金座談維安 台東圖書館14日休館


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.