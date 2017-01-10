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看A片可以學到什麼？ 網友：水電和醫學知識

2017-01-10  12:08

〔即時新聞／綜合報導〕限制級成人片可以讓人學到什麼？有網友在PTT八卦板上發問，許多網友提供了各式有趣的回答，有人竟說「可以學到水電和醫學知識」。不過，心向性健康管理中心負責人曾寶瑩表示，伴侶一起看成人片是為性生活增加新鮮感最簡單的方式。

網友們表示，看成人片可以讓人學會「快轉」、「水電和醫學的相關知識」、「體位和前戲、如何讓女生舒服」、「快轉回放的時機，要恰到好處」、「人資面談技巧」、「搜尋技巧」、「找資源的方式」...。

此外，根據曾寶瑩在《壹週刊》所刊登的文章指出，成人片裡有些橋段例如女性高潮時會翻白眼，只是影片的設計、誇張的性刺激。美國性研究期刊於2016年刊登一份研究結果顯示，會和伴侶一起看成人片的愛侶性愛滿意度比較高，這是因為成人片能為性生活帶來新鮮感，如此一來也會增加性興奮的強度。

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  • 網友們在PTT上探討看成人片可以學到哪些事情。（示意圖，記者顏宏駿翻攝自網路）

    網友們在PTT上探討看成人片可以學到哪些事情。（示意圖，記者顏宏駿翻攝自網路）

  • 有網友搞笑表示，看成人片可以學到「自製卡拉帶」。（圖截自PTT八卦版）

    有網友搞笑表示，看成人片可以學到「自製卡拉帶」。（圖截自PTT八卦版）

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相關關鍵字： 伴侶 性生活 水電 活到老學到老 看A片 醫學
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標題：看A片可以學到什麼？ 網友：水電和醫學知識


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