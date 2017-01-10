不滿國工局協議價購太低 逾200中市鄉親抗議
國道四號台中環線豐原潭子段被徵收土地主自救會到陽明市政大樓前拉白布條抗議國工局協議價購的價格偏低。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕「拒絕黑心市價！」200多位民眾上午到陽明市政大樓前拉白布條，抗議國道新建工程局執行國道四號台中環線豐原潭子段建設計畫，與地主協議價購的土地價格太低，市議員謝志忠、翁美春及蕭隆澤到場聲援，強調「不反對政府造路，但應給予合理市價」，否則將北上包圍國工局。
台中市地政局長張治祥代表接受陳情書表示，針對地主反映陳情，市府多次與交通部溝通，希望交通部與地主就地價再溝通協調，但交通部認為程序已走完，若地主不同意協議價購就進行徵收，日前交通部將協議價購案依程序送到台中市地價評議委員會審議，因部分價格不合理，市府已退回該案。張治祥強調，市府一定會站在維護市民權益的立場嚴格把關，並要求地價師合理檢視協議價購的價格，針對部分協議價購與民眾認定的價格有落差應要有合理說明才能讓民眾心服口服。
200多位民眾今天上午10點到陽明市政大樓前廣場拉白布條，高喊：「什麼都漲就是市價徵收跌？」、「給我合理市價，其餘免談」、「無良政府不知民間疾苦」。
國道四號台中環線豐原潭子段被徵收土地主自救會會長謝秋焜說，自救會支持政府公共建設，但不應議牲少數人的利益，法規是造福百姓不是剝削百姓，痛批國工局協議價購偏離市價太多，且豐原區鐮村里、潭子區新田里種的是綠竹筍，政府卻以竹子查估，要求重新製定地上物補償標準。
鐮村里長林隆源說，在計畫範圍內，台電於94年尺以每平方公尺6000元價購電桿土地，現在國工局卻只以4500價購，很不合理。
蕭隆潭說，政府說市價，協議購價卻是市價再打6折或7折，以旱溪附近土地為例，國有局標售土地每坪8.8萬元，但協議價購卻只有4.8萬元，十分不合理；謝志忠要求市府拿出公權力捍衛市民權益，否則將率地主北上包圍國工局。
相關影音
市議員謝志忠（前排左三起）、翁美春及蕭隆澤到場聲援抗議民眾。（記者歐素美攝）
台中市地政局長張治祥（前左四）代表接受國道四號台中環線豐原潭子段被徵收土地主自救會會長謝秋焜（前左三）的陳情書。（記者歐素美攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知
- 「斷指」泡機油1小時 微創手術成功接回
- 華航A350商務艙 獲雙料設計獎
- 鄰家女暗藏邪惡曲線 網友驚呼「胸版四葉草」
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 焦點評論》郝吳柱的「正統」 干人民何事
- 踩場吳敦義？ 郝龍斌固樁南投稱「巧合」
- 自由廣場》一例一休符合綠色經濟發展方向
- 〈徵文啟事〉孩子不想上學
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- 〈紐約性愛檔案〉讓男人硬起來 的小賤招
- 〈徵文大家談〉從轉職中獲得的啟示
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- NBA》籃網補防守破洞 裁狀元、簽浪人
- 3逃逸越勞 偷大賣場保險箱
- 牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」
- 南亞科上季營收季增近二成
- 北市辛亥路公寓火警 屋內發現一焦屍
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 仁愛高農全免試 中投區唯一
- 《第74屆金球獎》 7金大滿貫 「樂來越愛你」創紀錄
- 張榮豐批張憲義︰叛國就是叛國
- 蔡文騫／便當
- 曾銘宗爭取國民黨鞭 黨內解讀布局參選台北市長
- 面板上季暖冬 好光景延續到Q1
- 許明財宣布參加預選民調 藍營議員砲轟國民黨部
- 米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬
- 雙潭桐花立體壁畫 三義新亮點
- 湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」
- 《國際現場》中信、凱雷 接下中港麥當勞
- 大立光股價遭操縱? 盤中觸動穩定措施22次
- 自由廣場》想起26年前德國見聞
- 會晤尼國總統奧蒂嘉 蔡總統：感謝支持台灣參與國際組織
- 第一果菜市場改建》150億工程費 官股主導北農人事才能用
- 買五月天門票好過年！新巡演售票時間公布
- 足球》五人制足球皇帝 巴西名將法爾考獲傑出生涯獎
- 開放政府徵熱血鄉民實現 唐鳳：我沒換腦袋
- 自由廣場》票投吳敦義 支持馬英九
- 強調「沒有虧待勞工」林明昇神隱多日終出面
- 星討裝甲車 中國又扯一中
- 機場公車資訊 更新慢半拍
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
標題：不滿國工局協議價購太低 逾200中市鄉親抗議
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email