不滿國工局協議價購太低 逾200中市鄉親抗議

國道四號台中環線豐原潭子段被徵收土地主自救會到陽明市政大樓前拉白布條抗議國工局協議價購的價格偏低。（記者歐素美攝）

2017-01-10 11:23

〔記者歐素美／台中報導〕「拒絕黑心市價！」200多位民眾上午到陽明市政大樓前拉白布條，抗議國道新建工程局執行國道四號台中環線豐原潭子段建設計畫，與地主協議價購的土地價格太低，市議員謝志忠、翁美春及蕭隆澤到場聲援，強調「不反對政府造路，但應給予合理市價」，否則將北上包圍國工局。

台中市地政局長張治祥代表接受陳情書表示，針對地主反映陳情，市府多次與交通部溝通，希望交通部與地主就地價再溝通協調，但交通部認為程序已走完，若地主不同意協議價購就進行徵收，日前交通部將協議價購案依程序送到台中市地價評議委員會審議，因部分價格不合理，市府已退回該案。張治祥強調，市府一定會站在維護市民權益的立場嚴格把關，並要求地價師合理檢視協議價購的價格，針對部分協議價購與民眾認定的價格有落差應要有合理說明才能讓民眾心服口服。

200多位民眾今天上午10點到陽明市政大樓前廣場拉白布條，高喊：「什麼都漲就是市價徵收跌？」、「給我合理市價，其餘免談」、「無良政府不知民間疾苦」。

國道四號台中環線豐原潭子段被徵收土地主自救會會長謝秋焜說，自救會支持政府公共建設，但不應議牲少數人的利益，法規是造福百姓不是剝削百姓，痛批國工局協議價購偏離市價太多，且豐原區鐮村里、潭子區新田里種的是綠竹筍，政府卻以竹子查估，要求重新製定地上物補償標準。

鐮村里長林隆源說，在計畫範圍內，台電於94年尺以每平方公尺6000元價購電桿土地，現在國工局卻只以4500價購，很不合理。

蕭隆潭說，政府說市價，協議購價卻是市價再打6折或7折，以旱溪附近土地為例，國有局標售土地每坪8.8萬元，但協議價購卻只有4.8萬元，十分不合理；謝志忠要求市府拿出公權力捍衛市民權益，否則將率地主北上包圍國工局。

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市議員謝志忠（前排左三起）、翁美春及蕭隆澤到場聲援抗議民眾。（記者歐素美攝）