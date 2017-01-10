桃機春節疏運 1302架次加班機因應
今年春節期間，民航局核定桃園機場加班機為1032架次。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕桃園機場公司表示，今年春節期間（1月14日至2月11日）加班機經民航局核定為1032架次，並以1月23日到1月26日及2月2日到2月6日為多，預估較平日增加1萬5千人次，整體春節疏運期間較去年同期運量約成長6.87％。機場公司提醒旅客，因應春節旅客較多，為避免行程延後，出國前請先與航空公司確認報到時間，並歡迎旅客多利用自助報到、自動通關等設施，行李托運時也請注意，通過X光安檢後再行入關，避免行李複檢，影響通關效率。
桃機公司表示，因應春節連續假期疏運，桃園機場各單位已完成相關準備工作，尖峰時段安檢及出境證照查驗全線開放，入境證照查驗部分彈性調度人力支援；航空公司、地勤、保全亦將加派人力，提供旅客充分服務；機場各項設施亦將加派維護人力，確保運作正常；客運巴士業者將依旅客載運情況隨時彈性增派車班，較平時增加約3成運能；停車場管理部分，進入機場之國道二號及台四線入口處，皆設有停車位剩餘系統，並於機場官網及APP同步公告剩餘車位數量，提供旅客即時掌握狀況，也請旅客多搭乘大眾交通工具進入機場，避免車位不足，延誤行程；機場排班計程車也全力投入旅客疏運，春節期間有684輛提供服務。
餐飲部分，第一、二航廈美食街春節期間增加100個座位，如遇特殊狀況，除正常供餐之外，每小時緊急供餐能量可達6530份餐點。此外，桃園機場內各停車場均提供30分鐘免費停車優惠，請接送機親友多加利用。
桃機公司指出，今年春節加班機經民航局核定為1032架次，在航廈別部分，第一航廈及第二航廈加班機增加比例為24％：76％，另外紅眼航班部分則有128航班，佔整體加班機12.4％。桃機公司提醒出國民眾留意護照有效期限，不足六個月以上請提前辦理換發，每人出入境准許攜帶新台幣上限為10萬元。
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