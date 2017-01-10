南市勞工局長扮財神 媒合就業

2017-01-10 11:03

［記者王涵平／台南報導］南市勞工局今年開創就業、創業機會，規劃結合科技等創新服務，盼為民眾創造更多「薪」機。

勞工局長王鑫基今日扮財神爺，提出多項促進就業、輔導創意措施，希望新年為民眾添財運。

他說，今年職業訓練及就業服務各項服務藍圖展現多元、貼心，以創意媒合徵才活動、積極促進青年就業及市府公平甄選平台為3大服務主軸。

例如4大場年度大型就業博覽會預計3、6、9、11月辦理，現場提供線上手冊下載服務，可搶先查詢職缺，新增數位服務專區提供「活動手冊平板化」服務，透過iPad一指觸控迅速掌握各行業職缺。

此外，「今日我最棒」現場互動平台，讓民眾上台毛遂自薦，與設攤廠商互動，協助儘速找到好頭家。

在促進青年就業方面，開發在學生工讀機會，1月14、15日辦理「寒假工讀暨就業媒合會」，也預計今年攜手跨國知名酒店辦理合作簽署，讓青年學子在校期間就能熟悉職場，無縫就業。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，今年新增辦理開發潛在勞動力促進計畫，規劃6名就業服務人力深入鄰里打造社區化就業服務，希望二度就業婦女、中高齡與中低收入戶等潛在勞動力也能輔導順利就業。