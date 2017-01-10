蘋果在中國推出App Store加值卡 網友：台灣應該也快了

2017-01-10 11:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕搶攻App與音樂串流市場大餅，蘋果公司即將在中國推出App Store加值卡（Gift Card），根據媒體報導，預計1月16日起開賣，即日起可在天貓線上預購，16日起則將在7-Eleven、羅森等連鎖便利超商與蘋果經銷商店購買，其面額包括88、100、200、500元人民幣，網友猜測，台灣應該也快了。

事實上，蘋果公司總共推出三種不同的禮品卡，包括Apple Store禮品卡、iTunes禮品卡、以及Apple Music卡片，其中Apple Store禮品卡可在Apple Online Store（線上商店）或實體零售店（Apple Store）使用，iTunes、以及Apple Music卡，則可在iTunes Store、iBooks Store、或App Store中使用。

過去台灣果粉僅能夠透過香港、日本、或美國帳號，使用當地的禮品卡，但必須切換到該地區的iTunes或App Store消費使用。