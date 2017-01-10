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春節國道北高行駛多久？ 交長：看民眾選擇

2017-01-10  10:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天交通部新春記者會長，對於即將到來的春節連續假期，台北到高雄可在多少時間內抵達。交通部長賀陳旦表示，交通部用不著把往年北高6小時跟千萬觀光客來台這十字架單獨承擔，沒有人能保證行車要花多少時間，而是看民眾選擇上路的時段與路段

提供壅塞路段、時段及替代道路資訊抉擇

賀陳旦強調，交通部會詳細預估易壅塞路段、時段及替代道路資訊公布給民眾，讓民眾自己抉擇是否要在最壅塞的時候上路。

春節期間夜間11點至隔日上午6點，將如同往年免收費，每日無免費20公里優惠，採單一費率收費，國3新竹系統至燕巢路段費率可再打8折；尖峰時段包含國道1號、國3、國5都會有高乘載管制，並國1、國3除現有開放路肩措施照常實施外，再加開16處特定路段路肩供民眾通行。

對於國道費率是否要調整，賀陳旦表示，目前包含國定假期民眾道路使用都有做過很多分析，未來也會逐漸把資料跟大家分享；但費率要不要檢討，檢討後的費率跟國道養護的衡平性都要有適當考慮。對於承諾過的橫向國道不收費，在替代道路與公共運輸達到適當發展前沒有要做調整；20公里免費里程造成都會區行駛國道量增加，進進出出變換車道造成塞車，賀陳旦也表示，會研訂檢討，但短時間內沒有要做改變。

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  • 春節國道北高行駛時間多久？ 交長：看民眾選擇。（記者羅沛德攝）

    春節國道北高行駛時間多久？ 交長：看民眾選擇。（記者羅沛德攝）

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