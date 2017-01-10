打臉救台盟！ 畢恆達：同志教育只是要去除「強迫」

性別友善廁所逐漸成為新的趨勢，藉以尊重多元性別。此為示意圖。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-01-10 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕針對救台盟邀請孩童拍照反制同治教育一事，台大城鄉所教授畢恆達於臉書po撰文表示：「過去的社會『強迫』大家要當異性戀，同志教育只是要去除強迫而已。」

救台盟將孩童的「心聲」寫成「老師幹嘛露奶奶」、「我不想看色情片不行嗎？」、「老師強迫我接受同志教育」、「為什麼老師要教我們摸鷄鷄才舒服」等標語，畢恆達質疑：「我很好奇，救台盟的大人是如何解釋露奶奶、色情片給小孩聽的。既然小孩子連性別平等教育都不能學習，怎麼可以告訴他們什麼是色情片？如果小朋友真的能夠理解什麼是同志教育，不就正表示我們可以教這個年齡的小朋友同志教育。」

他指出，「教小孩子認識同志，是告訴他們，這世界上存在喜歡異性的人，也存在喜歡同性的人，並沒有強迫誰非要去喜歡那個性別的人。同志的存在就是事實，為何不能講呢？」並且解釋，「同志教育其實反而是要破解『強迫異性戀機制』」。由於過去的社會「強迫」大家要當異性戀，因此同志教育只是要去除「強迫」而已。

除此之外，畢恆達表示，性別友善廁所可減輕性別氣質與生理性別不同者，在單一性別廁所如廁時，所遭受的性別檢查壓力。意思是，外表展現出來的性別樣態與其生理性別不一致的時候，如廁會遭到異樣的眼光。並且舉了奧運舉重銅牌的盧映錡為例子，認為大眾在如廁時已間接受到刻板印象的「性別檢查」了。