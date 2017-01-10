一例一休後門診縮減 衛福部長：民眾需習慣

衛福部長林奏延今日前往頭城衛生所，參觀長照2.0上路後的實施狀況，談到一例一休後新的醫療型態，他表示，民眾需習慣。（記者林敬倫攝）

2017-01-10 10:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］衛福部長林奏延今日前往頭城衛生所，參觀長照2.0上路後的實施狀況，談到近期一例一休上路後，因護理人員更加短缺，多數醫院門診縮減，林奏延表示，一例一休能讓醫療從業人員回歸正常工作型態，至於醫院人事成本提高，造成門診縮減的狀況，民眾需要習慣。

林奏延指出，一例一休是好的政策，讓醫療從業人員的工作回歸正常，加上人員都是輪休及採變形工時，對醫院影響不大，不會有人員短缺的問題，但由於假日人事成本因新制提高，所以台大等醫院才會減少週六門診數量，新的醫療型態民眾需要時間習慣。

至於長照2.0計畫，林奏延說，年後會請各縣市提出因地制宜且創新的照護模式，推動第2波長照試辦計畫。