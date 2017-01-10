賴清德探維冠受災戶 李宗典：日念佛號迴向亡母
2017-01-10 10:18
市長賴清德探望李宗典，希望每位受災戶都能重拾笑容。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕市長賴清德今日早上到維冠大樓受災戶李宗典的家裡探望，問到李宗典近來如何？李宗典說到工作、生活露出笑容，但一說到母親，臉色一沉地說，他每天都念阿彌陀佛，希望每念一次能讓母親在天上好過一點。
李宗典的母親、大哥、大嫂與兩名姪子女都在震災中喪命，市長賴清德問李宗典過得習不習慣？李宗典對市長有說有笑，賴清德則說，能看重新看到他的笑容感覺就好多了。
目前李宗典住在胞姊家中，他說，胞姊很照顧他，姊夫還會幫他收衣服，讓他很感動，他早上就到診所復健，中午買了便當到公司，與音樂工作室的同事吃飯，同事也很體諒他，不願讓他做粗重的工作。
李宗典說，他的工作內容就是接接電話、泡泡茶、洗洗魚缸，非常愜意，不在乎薪水有多少，只要生活有一個目標；現在去上班距離近多了，以前上班時總要騎腳踏車從永康到安平上班，因為以前家裡只有一台買菜用的機車，搶不到買菜車只好騎腳踏車上班。
說到母親，李宗典臉色一沉，他說自己現在常常念佛號、每天念，希望每念一次就能對母親好一點，讓她在天上比較好過。
賴清德說，市府每位同仁都把受災戶當家人，也希望每位受災戶都把市府人員當作家人，目前社會局對每位受災戶家中都配置社工，輔助受災戶重建生活，會讓每位受災戶都重拾笑容。
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