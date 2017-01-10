做好春節疏運！ 交長：持續和台鐵工會溝通
2017-01-10 10:05
〔記者甘芝萁／台北報導〕交通部今天舉行106年新春記者會，交通部長賀陳旦表示，針對台鐵目前訴求，包括一例一休補足人力、年金等問題，目前已和工會討論，研擬該有的調整；工會提出的工作津貼等，也循程序和行政院溝通。賀陳旦強調，近期會再與工會溝通，做好春節疏運準備。
賀陳旦表示，台鐵工會日前針對一例一休人力、年金等問題，交通部目前都已經在和工會研擬該有的調整；對於工會訴求要有工作津貼，以及營業獎金納入未來本俸等，目前交通部也循程序和行政院溝通；相信交通部採取這樣善意的作為，工會應該不會在春節期間採取罷工作為，交通部也會盡力和工會溝通，做好春節疏運準備。
不過媒體追問，目前提出要在春節期間擬發起合法休假的是「台鐵產業工會」，非賀陳旦所言的「台鐵企業工會」。對此，賀陳旦說，知道目前台鐵有二個工會，交通部不會介入工會間的差異，主要是針對他們訴求來尋找解決方式，希望他們共同體諒。
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