飯後立刻刷牙對牙齒更傷？ 原因竟是...

有國內牙醫指出，其實吃飽飯後口腔會轉為酸性，若在飯後立刻刷牙，反而會造成牙齒的琺瑯質被破壞更為嚴重。（資料照，記者張忠義攝）

2017-01-10 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕一般民眾多會認為吃飽飯後就要立刻刷牙，如此就能有效保持牙齒清潔。但有媒體報導指出，國內牙醫郭家群表示，其實吃飽飯後口腔會轉為酸性，若在飯後立刻刷牙，反而會造成牙齒的琺瑯質被破壞更為嚴重。

據《聯合報》報導，郭家群指出，一般民眾多有錯誤概念，認為吃完飯後立刻刷牙 就能清潔口腔避免破壞牙齒，但其實吃完飯後的口腔很快就轉為酸性，若被牙刷清理只會加強攻擊牙齒，反倒破壞琺瑯質且增加蛀牙的機率。

報導也提到，郭家群還說，9成以上的食物吃進嘴裡約15分鐘，口腔內的酸鹼值就會達到酸性PH5.5，要等45至60分鐘後，口中唾液才會中和口腔酸性，或是飯後可以咀嚼無糖口香糖以刺激分泌唾液，切記不要飯後馬上就刷牙。