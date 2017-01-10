大武漁港漂沙堵港嘴 漁民嘆2個星期不能出海

大武漁港港嘴都是漂沙，阻絕漁船進出。（記者張存薇攝）

2017-01-10 09:33

［記者張存薇／台東報導］台東縣南迴海岸正是油帶魚產期，不過大武漁港港嘴漂沙嚴重，形成100公尺長的「天然步道」，船筏完全無法進出，漁民大嘆，想多出海捕魚、賺點錢好過年，卻2星期無法出海，農業處長許瑞貴表示，新年度清除漂沙的開口契約正在發包中，預計17日開標、18日就可施作。

每年9月到隔年3、4月東北季風來襲，長濱、大武漁港都會因此湧進大量漂沙，目前長濱港漁船勉強可進出，但大武漁港卻因去年9、10月颱風接連來襲，港區周邊漂沙到去年底都還沒清完，現在港嘴處的沙石已連起來，漁民完全無法出海。

許瑞貴表示，因為與清淤廠商開口契約1年簽訂1次，1月3日已公告上網，預計17日開標，最快18日可施作清沙。

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