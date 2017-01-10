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救台盟po童舉反同標語照 網友心寒質疑消費孩子

救台盟昨日上傳了孩童舉標語的照片，讓許多挺同人士看了以後心寒大於憤怒。（圖截自「搶救台灣希望聯盟（Alliance of crying for hope） 」臉書頁）

2017-01-10  10:31

〔即時新聞／綜合報導〕反同團體搶救台灣希望聯盟近日頻頻出招，除了廣邀家長致電校園，「清算」公開挺同的老師以外，昨日又放出大絕，將孩童手舉「老師幹嘛露奶奶」、「我不想看色情片不行嗎」、「老師想強迫我接受同志教育」等標語的照片，上傳至臉書粉絲團，此舉是仿照百名挺同教師的手法，網友們看了以後心寒大於憤怒，認為救台盟有消費孩童之嫌。

救台盟po文表示，「挺同派教師敲鑼打鼓喊挺同志教育，要不要也聽聽我們小朋友的心聲？」除了上傳孩童手舉標語的照片以外，也預告今天將有「家長版」，更向力挺同志教育的百名教師嗆聲，「老師可以挺同，孩子不能反同？家長不能反同？」救台盟表示，這組照片上傳不到一小時，點閱率就突破6萬人次，認為「同運最怕我們打到他們的痛點。」、「如果我們能對話， 還需要出來反同婚嗎？」

許多網友為這則貼文點選了「憤怒」的表情符號，轉發時表露了無奈的心情，「看到這個不知道該笑還是該難過」、「看了真的超難過，對這個社會超失望」、「裡面的言論既無知又可怕，看了都心寒」、「沒有逼小孩看色情片的大人，只有看色情片不讓大人知道的小孩」、「搶救台灣希望，但你們讓我覺得台灣沒有希望」。

救台盟嗆同運團體，「想破頭想上新聞，到現在還真的從沒看過他們一條新聞。除了脫衣褲的老梗，同運你憑什麼上新聞？老梗千秋萬世就是上不了新聞呀。唯一一條路，踢館救台盟了。唉，還是只能到這裡借光，可憐哪！」、「救台盟不是民主論壇，不是拿來做挺同反同辯論會用的。要民主論壇，請上總統、立委、明星、名人、名筆、名嘴臉書。救台盟是給所有理念相同的家人回家的溫馨窩。」

救台盟比照日前上百名力挺同志教育的老師們，讓孩童舉出反對同志的標語，並嗆聲「老師可以挺同，孩子不能反同？」（圖截自「搶救台灣希望聯盟（Alliance of crying for hope） 」臉書頁）

於校園任教的老師們公開力挺同志教育，認為應該用「了解」來化解歧視，目前有將近160位教師響應。（圖截自「我支持認識同志教育」臉書頁）

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