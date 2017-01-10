密藏珍饈！罕見「工作魚」烏魚子小而美味
2017-01-10 09:12
蕭博忠說，「工作魚」烏魚子和同齡烏魚子相比，重量僅三分之一。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣「嘉義嚴選黃金烏魚子」大賽5到7兩冠軍得主蕭博忠，除一般養殖的烏魚子，還密藏罕見的「工作魚」烏魚子；一般養殖烏魚的烏魚子3年約可做成超過10兩重的大型烏魚子，而和其他魚蝦混養的烏魚，未吃飼料，只吃藻類，被稱為「工作魚」，做成的烏魚子僅4兩多重，相當罕見，並未對外販售，而是內行人才知的珍饈。
蕭博忠是布袋鎮鴻業海洋食品公司負責人，去年第一次參賽就獲得冠軍；蕭博忠說，烏魚子原料以當季新鮮且用海水養殖的烏魚取得，製作方式以傳統日曬，製作的烏魚子不會「死鹹」，口感綿密紮實。
蕭博忠說，烏魚分為野生與養殖，目前市面上大多數的烏魚都是養殖為主，另有少數「半野生」的天然養殖烏魚；他飼養的烏魚有部分是混養的「工作魚」，負責吃池內的海藻，雖然重量僅一般養殖的3分之1，但口感更綿密，且無腥味，由於產量極少，也未販售，都是製作來招待親朋好友，可說是密藏珍品。
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