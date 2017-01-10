收壓歲錢到幾歲？ 多數網友這麼說…

又快到了包、收紅包的時候。（圖片擷取自網路）

2017-01-10 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年節將至，又到了包、收紅包的時候，近日有網友在PTT發問「收壓歲錢到幾歲」，引發熱烈討論。

有網友在PTT上發文討論壓歲錢話題，詢問網友「不知道大家都收壓歲錢到幾歲」。多數網友的答案是「工作後就不拿」，有網友則表示，長輩會認為還沒嫁就是小孩，因此「沒結婚前都在收」。另外也有一派是與父母互包。

至於幾歲開始該包紅包呢？《BBC中文網》曾訪問國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢，關於壓歲錢的習俗。林茂賢指出，中國、香港一般是已婚人士才開始給紅包，台灣約定俗成是在工作之後開始包紅包，馬來西亞的華人結婚後或工作後開始包的都有。