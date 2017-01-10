| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
李妍憬與小黃運將互毆 雙方均傷害罪嫌起訴 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知

氣象局預報中心主任鄭明典貼文指出，來自中國的霧霾在過去幾天影響台灣空氣品質，從衛星照片還可看到，霧霾甚至一路飄到南海。（圖截自鄭明典臉書）

2017-01-10  08:39

〔即時新聞／綜合報導〕環保署空氣品質監測網指出，今天雲嘉南地區受地表風速增強影響，空氣品質稍微不佳。中央氣象局預報中心主任鄭明典在網路貼文指出，來自中國的霧霾在過去幾天影響台灣空氣品質，從衛星照片還可看到，霧霾甚至一路飄到南海。

鄭明典今早在臉書貼文寫到「大陸霾，來過，但被稀釋了過去兩天，大陸霾的確飄過台灣海峽，只是它的濃度已經被稀釋或沉降而降低很多。這張衛星影像時間是昨天下午3點，大陸華北、華中的霾還是很明顯、很濃，我們也可以看到飄出海的霾，但是濃度已經降低許多」

貼文附上的衛星照片可以明顯看到，中國霧霾從華北一路延伸到華東、華南沿海與台灣，鄭明典還說「沿著大陸東南近海，我們也可看到隨東北季風南下的霾，經過台灣海峽，甚至延伸到南海。今天，臺灣上空還是有部分來自大陸的霾」

廣告
  • 貼文還說「我們也可看到隨東北季風南下的霾，經過台灣海峽，甚至延伸到南海。今天，臺灣上空還是有部分來自大陸的霾」 （圖截自鄭明典臉書）

    貼文還說「我們也可看到隨東北季風南下的霾，經過台灣海峽，甚至延伸到南海。今天，臺灣上空還是有部分來自大陸的霾」 （圖截自鄭明典臉書）

  • 鄭明典在臉書貼文寫到「大陸霾的確飄過台灣海峽，只是它的濃度已經被稀釋或沉降而降低很多」（資料照，記者甘芝萁攝）

    鄭明典在臉書貼文寫到「大陸霾的確飄過台灣海峽，只是它的濃度已經被稀釋或沉降而降低很多」（資料照，記者甘芝萁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 天氣 氣象 鄭明典 霧霾
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.