中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知

氣象局預報中心主任鄭明典貼文指出，來自中國的霧霾在過去幾天影響台灣空氣品質，從衛星照片還可看到，霧霾甚至一路飄到南海。（圖截自鄭明典臉書）

2017-01-10 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕環保署空氣品質監測網指出，今天雲嘉南地區受地表風速增強影響，空氣品質稍微不佳。中央氣象局預報中心主任鄭明典在網路貼文指出，來自中國的霧霾在過去幾天影響台灣空氣品質，從衛星照片還可看到，霧霾甚至一路飄到南海。

鄭明典今早在臉書貼文寫到「大陸霾，來過，但被稀釋了過去兩天，大陸霾的確飄過台灣海峽，只是它的濃度已經被稀釋或沉降而降低很多。這張衛星影像時間是昨天下午3點，大陸華北、華中的霾還是很明顯、很濃，我們也可以看到飄出海的霾，但是濃度已經降低許多」

貼文附上的衛星照片可以明顯看到，中國霧霾從華北一路延伸到華東、華南沿海與台灣，鄭明典還說「沿著大陸東南近海，我們也可看到隨東北季風南下的霾，經過台灣海峽，甚至延伸到南海。今天，臺灣上空還是有部分來自大陸的霾」