週五起轉濕冷 吳德榮：中南部有1月少見的降雨

2017-01-10 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕今晨平地最低溫出現在淡水僅13.6度，昨晚到今晨也是這波東北季風最強的時候，氣象專家吳德榮表示，週三白天起天氣就會回暖，但週五起將轉濕冷，中南部會有異於氣候、1月少見的降雨發生。

吳德榮在《洩天機教室》專欄撰文表示， 昨晚至今晨是這波東北季風最強的時候，今白天冷空氣稍減弱，氣溫小幅回升；明天白天冷空氣再減弱，天氣好轉、氣溫將逐漸回升；週四天氣將溫暖舒適、早晚偏涼，不過受到輻射冷卻效應影響，今日到週四中南部清晨氣溫偏低，日夜溫差會逐日擴大。

吳德榮說，週五鋒面及大陸冷氣團開始南下，氣溫下降、天氣轉冷，週末北台灣約13度至15度，空曠地區更可能接近12度；由於菲律賓南部的熱帶擾動外圍的水氣匯入，各地雲量增多，北部、東半部有明顯降雨，中南部也有局部雨，各地都相當濕冷，要到下週二冷氣團減弱，各地氣溫才會明顯回升。

吳德榮就表示，由於熱帶擾動外圍部分的水氣，將往台灣輸送，致使背風面的中南部，在週五至日不但雲量増多，並有1月少見、異於氣候的降雨發生。吳德榮說，下週一、二南海水氣盡散，中南部天氣才會好轉，但迎風面雲仍多，會有局部雨。