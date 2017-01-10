週五起轉濕冷 吳德榮：中南部有1月少見的降雨
2017-01-10 08:49
〔即時新聞／綜合報導〕今晨平地最低溫出現在淡水僅13.6度，昨晚到今晨也是這波東北季風最強的時候，氣象專家吳德榮表示，週三白天起天氣就會回暖，但週五起將轉濕冷，中南部會有異於氣候、1月少見的降雨發生。
吳德榮在《洩天機教室》專欄撰文表示， 昨晚至今晨是這波東北季風最強的時候，今白天冷空氣稍減弱，氣溫小幅回升；明天白天冷空氣再減弱，天氣好轉、氣溫將逐漸回升；週四天氣將溫暖舒適、早晚偏涼，不過受到輻射冷卻效應影響，今日到週四中南部清晨氣溫偏低，日夜溫差會逐日擴大。
吳德榮說，週五鋒面及大陸冷氣團開始南下，氣溫下降、天氣轉冷，週末北台灣約13度至15度，空曠地區更可能接近12度；由於菲律賓南部的熱帶擾動外圍的水氣匯入，各地雲量增多，北部、東半部有明顯降雨，中南部也有局部雨，各地都相當濕冷，要到下週二冷氣團減弱，各地氣溫才會明顯回升。
吳德榮就表示，由於熱帶擾動外圍部分的水氣，將往台灣輸送，致使背風面的中南部，在週五至日不但雲量増多，並有1月少見、異於氣候的降雨發生。吳德榮說，下週一、二南海水氣盡散，中南部天氣才會好轉，但迎風面雲仍多，會有局部雨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 台中春節前大型家具清運 25日前預約
- 抵尼受夾道歡迎 蔡總統：奧蒂嘉是台灣老朋友
- 威力彩頭獎連18摃
- 豪穿紅衣觀戰 前隊友虧像組頭
- 登「基」薪一哥 合約年拚「100分」成績單
- 大立光股價遭操縱? 盤中觸動穩定措施22次
- 退休警獵山豬 年逮上百頭
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 社論》台灣的理直氣壯
- 不敵高鐵吸客 日統4路線將停駛
- 英首相梅伊表態硬脫歐 英鎊應聲下挫
- 鹽灘地建太陽光電 嘉義布袋7月搶先開發
- 「小班弟」獎不完 靠《曼徹斯特》連奪37個影帝
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Academic charged with corruption
- 成棒經典賽》陳韋奇3分砲 開南逆轉美孚
- 《第74屆金球獎》賈斯汀撩撥吉米法隆 妙演拉拉鍊
- 罕見近「全圓彩虹」 登山老手驚豔
- 勇士棄李恩 找貝隆回鍋
- 衛星照片曝光！中國核子潛艇曾停巴基斯坦港口
- 兆豐金去年EPS1.65元
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 改走台61西濱去桃機 出國不怕塞車
- 摸女助理大腿 陳朝容判拘定讞
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 4輛半聯結車追撞 大量長形鋼條散落國道
- 台北》預算表決「藍營大敗」 12.5億二備金過關
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 詹世昌獲TPGA年度最佳球員
- 電業法協商 綠電未達規模 免備用容量
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 官司纏訟 市府籲撤 遠雄：沒必要
- 英國2艘航母2020部署南海 美媒懷疑針對中國
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 暨大附中搶考生 祭「五免」專案
- 狠鄰丟雞翅 毒死5隻狗
- 陳宗暉／海邊的小孩
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu pledges just governance if elected
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：週五起轉濕冷 吳德榮：中南部有1月少見的降雨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分