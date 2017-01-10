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5億院長！ 翁啟惠身家曝光

前中研院長翁啟惠。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-10  07:45

〔即時新聞／綜合報導〕前中研院院長翁啟惠涉入浩鼎案，昨天下午被士林地檢署依貪污罪嫌起訴，也引發外界對於翁啟惠財力的關注。

本報日前曾報導，翁啟惠學術實力堅強，有美國生技大廠希望用年薪2000萬美元（約6.4億台幣），為期5年、合計1億美元（約32億台幣），聘請他到美國當顧問，協助研發醣分子新藥。

《蘋果日報》報導，翁啟惠是醣蛋白研究領域權威，他在美發明「一鍋式酵素反應」，擁有上百項專利。報導指出，去年5月，翁與太太劉映理向監察院申報財產，夫婦名下包含在美國加州的土地與建物，有8筆不動產，存款有2600萬元。

報導指出，翁啟惠還擁有股票2800萬元，其中並無生技類股，此外還有家庭信託儲金和退休基金約3億7000多萬元。債務部分則有房貸1982萬餘元，身家約5億元。

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