淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！

中央氣象局指出，昨晚至今晨（10日）冷空氣影響最為明顯，平地最低溫出現在淡水僅13.6度。週五（13日）起大陸冷氣團南下，全台氣溫將有明顯下降。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-10 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨晚至今晨（10日）冷空氣影響最為明顯，平地最低溫出現在淡水僅13.6度，中部以北約為15、16度，空曠地區則下探到14度附近，其他地方低溫則約為17、18度。週五（13日）起大陸冷氣團南下，全台氣溫將有明顯下降。

氣象局表示，今天天氣和昨天類似，迎風面的北部及東半部雲量仍多，不過水氣減少，僅基隆北海岸、大台北東側及東半部偶有短暫雨，中南部則為多雲到晴。溫度方面，北部及東半部高溫約21至23度，中南部中午前後仍可達25度以上，不過入夜至隔天清晨溫度又將降到14至17度間，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，週三（11日）至週四（12日）上半天是這個禮拜天氣最穩定、最溫暖的時候，週四下半天起鋒面影響、週五起華南上空水氣移入，全台降雨機率提高。

溫度部分，週五起大陸冷氣團南下，週五、週六兩天全台的溫度將明顯下降，這波冷氣團中部以北及宜蘭最低溫將下探13度、南部及花東也僅15度。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色警示（敏感族群不健康），雲嘉南地區受地表風速增強影響，局部地區有揚塵現象。其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 18 15 ~ 22 19 ~ 25 16 ~ 22

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）