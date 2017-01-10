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01/10 各報重點新聞一覽

2017-01-10  06:19

自由時報

浩鼎案 翁啟惠涉貪污起訴

士林地檢署偵辦浩鼎內線交易案，查出浩鼎公司董事長張念慈在二○一一及二○一二年間為了取得時任中央研究院院長翁啟惠在中研院的「醣分子酵素合成法」乳癌疫苗研究成果，兩度行賄翁，並認定翁透過女兒翁郁琇為人頭，受賄收下張轉讓市價九千三百萬元的三千張浩鼎股票，昨依貪污治罪條例的行賄、收賄罪及證券交易法內線交易等罪，起訴翁啟惠、張念慈及浩鼎公司核心幹部等六人；翁啟惠成為台灣史上首位遭起訴的中研院院長。

詳見浩鼎案 翁啟惠涉貪污起訴

名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回

前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲（後改名陳仁文，已死亡），涉收上億元回扣，檢察官以貪污罪起訴；不過一、二審法官對「公務員身分」見解不同，不但涉協助洗錢的父母更二審從有罪變無罪，且原從陳明哲處查扣的四千多萬現金及現值三千多萬的廿七條黃金，都可能需發回被告。花蓮高分檢對此已提上訴，並聲請要追繳不法所得。

詳見名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回

蔡：定期協助企業組團 考察中美洲

總統蔡英文於當地時間八日傍晚（台灣時間九日清晨）抵達「英捷專案」第一站宏都拉斯。為強化與友邦關係，總統八日在僑宴上宣布，從今年開始每年定期協助企業擴大組團到中美洲邦交國實地考察，創造雙贏；這趟出訪是要凸顯台灣人不管多困難，都要走向世界的決心。

詳見蔡：定期協助企業組團 考察中美洲

蘋果日報

中研院蒙羞 翁啟惠貪污起訴

中央研究院前院長翁啟惠，昨被檢方認定是貪污重犯！士檢查出，翁涉於2012年任內用女兒當人頭，收取浩鼎生技董事長張念慈行賄3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，暗中幫助研發乳癌新藥，翁還出脫部分持股獲利逾億，浩鼎則在該新藥解盲前已知極可能失敗，張等5高層賣股避損3568萬元，檢方昨痛批翁「為一己私利、敗壞國家官箴」，依貪污、內線交易等罪將全案起訴。

年節前轉職潮 12萬人拼跳槽

距農曆春節還有3周，104資訊科技昨公布該公司統計，近一個月已有逾12萬名目前有工作者主動投遞新工作履歷，代表騎驢找馬的上班族增加，較去年同期增1萬人；其中受陸客人數減少衝擊最大的旅遊業勞工，騎驢找馬人數較去年同期大增近19%，是這波轉職潮的最大動能。

聯合報

浩鼎案涉不法獲利9300萬 翁啟惠貪汙罪起訴

喧騰一時的浩鼎案，士林地檢署昨天偵結，檢方認定中研院前院長翁啟惠涉嫌用女兒帳戶收受浩鼎董事長張念慈行賄三千張浩鼎股票、不法獲利九千三百萬元，依貪汙罪嫌起訴翁、張兩人，起訴書中指翁「敗壞官箴」。

參選國民黨主席 吳敦義哽咽打經國牌

前副總統吳敦義昨天宣布參選國民黨主席，他在發表參選演說時大打「國父牌」和「經國牌」，細數過去四十年從政經歷，強調黨在野時要整合中央、地方民代及黨內同志，「民之所欲、常在黨心」，執政時要堅持治國四大方向，他宣告，參選黨主席是要帶黨重返執政。

中國時報

浩鼎案 前中研院長翁啟惠涉貪被訴

士林地檢署偵辦浩鼎案昨偵查終結，檢方過濾上萬封電子郵件，查出前中央研究院院長翁啟惠涉嫌期約、並收受浩鼎股票，其中翁賣出千餘張獲利上億元，涉犯貪汙罪。檢察官怒斥翁身為國家最高學術機關中研院長，竟為一己私利，敗壞國家官箴，請求法院量處適當之刑。

吳敦義打經國牌 參選國民黨黨主席

前副總統吳敦義昨大陣仗宣布參選下屆國民黨主席，國民黨立院黨團有22位立委現身相挺。吳敦義主打「經國牌」，細數個人從政經驗及選舉抱負，更兩度在致詞時哽咽，使在場支持者情緒沸騰，大喊「主席凍蒜」，現場氣勢有如選總統。

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  • 浩鼎案起訴被告一覽表。

    浩鼎案起訴被告一覽表。

  • 前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲，透過父母親、友人擔任白手套，共收取藥商回扣逾億元。（資料照）

    前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲，透過父母親、友人擔任白手套，共收取藥商回扣逾億元。（資料照）

  • 總統蔡英文（前右）出訪中美洲友邦，專機於當地時間8日在雨中飛抵宏都拉斯空軍基地。（中央社）

    總統蔡英文（前右）出訪中美洲友邦，專機於當地時間8日在雨中飛抵宏都拉斯空軍基地。（中央社）

  • 前副總統吳敦義昨在黨籍立委、中常委陪同下，宣布參選國民黨主席。（記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義昨在黨籍立委、中常委陪同下，宣布參選國民黨主席。（記者簡榮豐攝）

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