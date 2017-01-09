農委會推高職農校策略聯盟 首發《Young農通訊》刊物
2017-01-09 23:55
〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會推動高職農校策略聯盟，整合高屏18家農企業，由旗山農工及佳冬高農2校優先試辦，提供210個見習、就業機會，薪資最高可達3萬元，培養年輕農業生力軍，並首度發行《Young農通訊》刊物，成為國內首度專為高職農校學生編輯的農業刊物。
國內農業從業人口平均62歲，農委會為了將農業基礎向下扎根，由財團法人豐年社與日月光文教基金會合作，推動高職農校策略聯盟，今於鳳山熱帶園藝試驗分所舉行，由農委會主委曹啟鴻親自主持，高市府農業局長蔡復進、屏縣府農業處長鄭永裕，與旗山農工及佳冬高農師生一起做見證。
曹啟鴻致詞表示，傳統觀念將務農視為低賤工作，其實農民是天地間第一等人，提供全民溫飽、享受，最重要是低碳產業、友善土地，人類文明發展造成污染，農業拯救地球，樂見高科技、生技產業，看到農業發展的重要性，翻轉農業從南台灣做起。
豐年社副社長蘇登呼表示，整合高屏18家農業上下游企業，包含農友種苗、漢來美食等，提供140個見習名額及70個就業機會，透過「循環式見習與就業」，引導學生到農業上、下游企業就業，廠商提供給農校生正職工作，薪資最高可達3萬元，表現符合要求的學生，畢業後可留任成為正職員工，有機會再升遷為主管，可一邊工作、一邊進修大學學位；對創業有興趣的學生，工作一段時間後，可建立自己的農場或朝農企業發展，讓學生直呼好期待!
豐年社並與日月光文教基金會合作，發行《Young農通訊》刊物，讓學生掌握農業產業上下游變化趨勢以及農業企業化管理現況，成為國內第1份專為高職農校學生編輯的農業刊物，首期太搶手加印1千份，並結合臉書行銷。
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